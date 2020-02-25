الخطوط الكويتية: نبحث بدائل لعودة المواطنين من الدول الموبوءة

أعلنت شركة الخطوط الجویة الكویتیة أن الدوائر المعنیة في الشركة قامت بإعداد البدائل المناسبة لعودة المواطنین إلى أرض الوطن من الوجھات التي أوقفت رحلاتھا إلیھا للوقایة من إصابات فیروس كورونا.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالشركة في بیان صحفي الیوم الثلاثاء إن ھذا الإجراء یأتي بناء على قرارات وقف تشغیل الرحلات إلى عدد من الوجھات استجابة لتوجیھات السلطات الحكومیة المختصة للوقایة من الإصابات بالفیروس.

وأوضحت الشركة أنه سیتم التواصل مع المواطنین المتواجدین في تلك البلدان بھذا الخصوص وذلك لضمان عودتھم إلى أرض الوطن.