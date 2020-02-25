مطارات دبي: تعليق الرحلات الجوية إلى إيران

قال متحدث باسم مطارات دبي، إنه وفقًا للتوجيهات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات، فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، باستثناء طهران، حتى إشعار آخر.

وأضاف المتحدث أنه سيحصل جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران على فحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار. يرجى من العملاء المتأثرين بالتعليق الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على تفاصيل حول تغيير حجوزاتهم.

وتابع المتحدث، كما علقت مملكة البحرين جميع الرحلات الجوية من دبي حتى إشعار آخر. ننصح المسافرين المتأثرين بالتعليق التحقق من شركات طيرانهم للحصول على مزيد من التفاصيل.