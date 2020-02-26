الخطيب: استحداث وزارة السياحة يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية السعودية 

قال وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب إن قرار تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأكد في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن القيادة السعودية وفرت كل الممكنات التي نحتاج لها في الوزارة من أجل أن تتحول السياحة في السعودية إلى مصدر رئيس للدخل وللتوظيف، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات والعروض للسياح، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الحاليين والجدد، وهذا من شأنه أن يرفع عدد الوظائف في قطاع السياحة إلى مليون و600 ألف وظيفة، ويزيد الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

وقال: "سنلمس قريبا مخرجات مهمة فيما يخص الاستثمار في السياحة، معتبراً أن العنصر الأساس هم أبناء وبنات هذا الوطن، الذين سيتم تدريبهم من أجل الانخراط في هذا المجال المهم، وهذا الأمر سيسهم في تقديم صورة إيجابية عن المملكة".

وأضاف: " تزخر بلادنا بالكثير من الوجهات السياحية التي تؤهلها لأن تكون في صدارة الوجهات العالمية وهذا ما نعمل عليه".