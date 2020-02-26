21.3 مليون زائر للسعودية في 2024

تمثل السياحة في السعودية أحد أبرز المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030، إذ تبذل المملكة جهودا حثيثة للارتقاء بهذا القطاع الواعد، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل.

وعبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من %3 حالياً إلى 10%، فضلا عن تحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، ستصبح المملكة من بين أكثر خمس دول تستقبل السياح على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في توفير 1.6 مليون فرصة عمل وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة.

وتعمل استراتيجية المملكة على توفير مليون وظيفة للفتيات والشباب من أبناء المملكة للعمل في قطاعات السياحة، وهذا سيؤدي إلى تقليص نسب البطالة إلى 6% بحلول 2030.

وفور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح، بات متاحا لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية.

وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

وتوقعت كوليرز إنترناشونال أن تشهد السعودية زيادة في تدفق عدد الزوار إليها بنحو 38% إلى 21.3 مليون زائر بحلول عام 2024.

ووفقاً لشركة إس تي آر للأبحاث، من المتوقع إضافة حوالي 80 ألف غرفة فندقية إلى المخزون الفندقي الحالي للمملكة بحلول عام 2025، غالبيتها في مكة المكرمة بواقع 34.3 ألف غرفة فندقية، تليها جدة والرياض بواقع 14.5 ألف و11.6 ألف غرفة جديدة على التوالي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية حيث أصبح بالإمكان إصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية خلال وقت قياسي لا يتجاوز دقيقتين فقط بدلاً من 150 يوماً، دون الحاجة لأي معاملات ورقية.