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رأس الخيمة تسجل نمواً 4% في أعداد السياح 2019

المصدر: دبي – العربية.نت
رأس الخيمة لتنمية السياحة تستهدف استقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021
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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تسجيل نمو بنسبة تقارب 4% لأعداد السياح في 2019 لتصل إلى 1.12 مليون زائر.

وكشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن نمو ملحوظ في عدد الزوار القادمين من الأسواق الرئيسية للإمارة، حيث ارتفع عدد الزوار من روسيا والهند وكازاخستان بنسبة 13% و10.5% و15% على التوالي مقارنةً بعام 2018. وانعكس هذا التوجه على الأسواق الأخرى، على سبيل المثال ارتفع عدد الزوار من بولندا بنسبة 14%، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس.

وتستهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى استقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021. وتستعد الإمارة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى إضافة 6200 غرفة فندقية جديدة إلى الغرف المتاحة حالياً والبالغ عددها 6499 غرفة.

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