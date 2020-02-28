22 مليار دولار خسائر متوقعة لقطاع السياحة بسبب كورونا

قالت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا في مقابلة الخميس أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى خسائر بقيمة 22 مليار دولار لقطاع السياحة العالمي مع تراجع نفقات السياح الصينيين.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة الموندو الإسبانية "أجرينا حسبة أولية قدرت أن هذه الأزمة ستكلف القطاع على الأقل 22 مليار" دولار.

وتابعت أن "الحسبة بنيت على خبرة أزمات سابقة، مثل سارس أو انفلونزا الخنازير، ومرجعها الخسائر الناجمة عن إلغاء الصينيين سفرهم في هذه الآونة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويوافق مبلغ 22 مليار دولار السيناريو الاشد تفاؤلا في دراسة نشرت في 11 فبراير من قبل معهد أوكسفورد للاقتصاد وبنيت على فرضية تراجع بنسبة 7% في سفرات الصينيين للخارج.

لكن الفاقد يمكن أن يصل إلى 49 مليار دولار اذا امتدت الأزمة الحالية مثلما حصل مع أزمة سارس في 2003 و73 مليار دولار إذا طالت أكثر.

وأكثر اقتصادات ستتضرر هي الأكثر ارتهانا للسياح الصينيين مثل هونغ كونغ والمغرب وتايلاند وكمبوديا والفليبين، بحسب معهد أوكسفورد.

ودعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى التقليص للأدنى لكل "تعطيل زائد للتنقل والتجارة الدوليين" ناجم عن إجراءات مكافحة الفيروس، وذلك خشية "انعكاسات سلبية على قطاع السياحة".