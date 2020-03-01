"سابتكو" الإيرادات ستتأثر بإجراءات كورونا الاحترازية

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أن إيراداتها ستتأثر بأنشطة الحج والعمرة ونقل المصلين في مدينتي مكة والمدينة وحركة المسافرين بشكل عام بالقرارات التي صدرت مؤخراً من الجهات المختصة.

وأضافت الشركة أن الإجراءات الاحترازية للحد من دخول فيروس كورونا والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة، وكذلك إيقاف دخول مواطني مجلس التعاون لمكة والمدينة ستؤثر على الإيرادات.

وتوقعت الشركة أن تتأثر إيراداتها وأرباحها للعام 2020، إلا أنه يصعب حالياً تحديد حجم الأثر المالي لعدم معرفة مدة الإيقاف والتطورات المصاحبة.

وأوضح سابتكو أنها تقوم بمتابعة المستجدات في هذا الشأن والإعلان عنها في حينه.