الطيران العالمي يخسر 1.5 مليار دولار جراء كورونا

ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي IATA أن تأثير فيروس كورونا على قطاع السفر في الشرق الأوسط سينتج عنه انكماش القطاع بنسبة 8.2% هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بنمو بنسبة 4.8%.

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وقدر اتحاد النقل الجوي الدولي IATA خسائر خطوط الطيران في منطقة الشرق الأوسط بـ 100 مليون دولار نتيجة تفشي فيروس كورونا مع توقعات قاتمة للقادم.

وفي أحدث تصريح له توقع الاتحاد أن تصل خسائر قطاع الطيران العالمي بسبب الفيروس إلى 1.5 مليار دولار.

كما قدر الاتحاد إجمالي الإيرادات العالمية المفقودة لشركات الطيران بـ 29 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.

وتوقع إياتا تراجع مبيعات شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليتباطأ نمو قطاع الطيران في المنطقة بمقدار النصف في حال استمرار تفشي الفيروس.

كما حذر من أن دخل شركات الطيران في الشرق الأوسط يقع تحت خطر كبير في حال استمر حظر الطيران إلى دول آسيوية.

ونصح الاتحاد الحكومات في الشرق الأوسط بدعم شركات الطيران في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد أنه من المبكر جداً توقع تأثير الفيروس على موسم السفر في الصيف المقبل.

وأكد أن تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي على الشحن يشكل أضعاف تأثيره على السفر.

تأتي تصريحات IATA بعد أن طلبت شركات طيران عدة في المنطقة من موظفيها التقدم بإجازات مدفوعة وغير مدفوعة، ليعكس ذلك حجم تأثير الفيروس على القطاع.