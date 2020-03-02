كورونا يدفع شركات طيران عالمية لاتخاذ القرار الصعب

مع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اتجهت شركات طيران عالمية نحو التحذير من تأثير تباطؤ حركة الطيران العالمية على أعمالها وحذرت من تراجح حاد في الإيرادات في وقت طالبت بعض الشركات موظفيها بالحصول على إجازات حتى تنتهي الأزمة.



وعرضت شركة "إيرجت" للطيران منخفض التكلفة على موظفيها الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر وعلقت عمل العمال غير الأساسيين في وقت حذرت به الشركة من تأثير انتشار الوباء على الطلب على رحلاتها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ميرور".



وتابعت الشركة أن انتشار الوباء في أوروبا أدى إلى تراجع بالطلب على رحلاتها في إيطاليا وداخل القارة بوجه عام، مضيفة أنها بصدد إلغاء المزيد وعلى وجه التحديد إلى إيطاليا، مع العمل عن متابعة الوضع عن كثب لدعم الطلب.



وأضاف بيان الشركة: "بينما سيكون من المبكر جداً إقرار الآثار المتوقعة لفيروس كورونا المستجد على توقعاتنا لأداء الشركة المالي خلال العام الجاري، سنراقب عن كثب الموقف وسنعلن عن أي مستجدات بالوقت المناسب".



ويأتي إعلان الشركة البريطانية بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "لوفتهانزا" الألمانية عن مطالبة موظفيها بالحصول على إجازات غير مدفوعة في محاول لتقليل الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت الشركة الألمانية التي تراجعت أسهمها بنحو 15% الأسبوع الماضي إنها ألغت كافة رحلاتها إلى بر الصين الرئيسي مع خروج 13 طائرة من الخدمة بصورة مؤقتة.



ومن بين الخيارات الأخرى التي تدرسها الشركة الألمانية التوسع في خيار "الدوام الجزئي" في محاولة لخفض التكاليف مع تراجع في حجم عمليات الشركة.



ويوم الأحد، توقعت مجموعة الإمارات في دبي "تباطؤا ملحوظا" في الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وطلبت من العاملين بها الحصول على عطلات بأجر ودون أجر، بحسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها رويترز.



وقالت الرسالة الموجهة للعاملين إن الفيروس يشكل تحدياً في الوقت الحالي وإن الشركة تتعامل مع تبعاته، مضيفة أنها ترى تباطؤا ملحوظة وحاجة للمرونة في أسلوب العمل.



وطلبت الرسالة من العاملين الذين لديهم رصيد كبير من العطلات السنوية النظر في الحصول على عطلة مدفوعة الأجر، وقالت إن الشركة تعرض عطلات غير مدفوعة الأجر على الموظفين في مواقع غير تشغيلية وقد تمنحها أيضا للموظفين في مواقع تشغيلية.