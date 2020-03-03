الطيران السعودي يتخذ إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا

اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية بالتعاون مع وزارة الصحة عدداً من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المنافذ الجوية.

وتضمنت الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بمطارات المملكة لفحص جميع الركاب القادمين (عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة) من المناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا.

كما نفذت الاحترازات الصحية التي تم إقرارها مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق والأدوات وكذلك الطائرات، إضافة إلى التوعية الصحية للمسافرين.

وأصدرت هيئة الطيران المدني عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد.

كما قامت الهيئة بالعديد من الخطوات التي من شأنها منع تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال تدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة لوزارة الصحة فور وصول الطائرة، بالإضافة إلى خضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامتهم.

ويتم تعقيم وتطهير مرافق المطار كافة، إضافة إلى تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة.

يُذكر أنه بعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيم الطائرة وتطهيرها، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة.

وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية بالتنسيق مع مصادر خارجية في الكشف عن أعراض الحمى أو أي علامات مرضية ظاهرة على المسافرين قبل ركوب رحلاتها، في جميع المحطات المدرجة على قائمة الخطر للإصابة بفيروس كورونا، حيث لن يتم السماح بالحالات المشتبه بها بصعود الطائرة.

وتقوم الخطوط السعودية بإزالة جميع الطائرات التي تصل من المحطات التي يوجد بها خطر من الإصابة بفيروس كورونا من الخدمة فور وصولها للتطهير والتنظيف الخاص.