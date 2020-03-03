حجر صحي على شركة بترول مصرية كبرى وطوارئ في "الطيران"

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية وشركاتها التابعة، حالة الطوارئ في جميع المطارات المصرية، كما فرضت وزارة الصحة المصرية، الحجر الصحي على شركة "خالدة للبترول" في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة المصرية، تحسباً لانتشار فيروس "كورونا".

وذكرت وزارة الطيران المدني في مصر، في بيان أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة الحجر الصحي وجميع الجهات المعنية برفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأوضحت أن ذلك للحد من انتشار الفيروس بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

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وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بشكل يومي ومستمر مع جميع الجهات المعنية وبخاصة زارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف أولاً بأول للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية والمزودة بكافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبي.

كما قامت جميع المطارات المصرية والشركة الوطنية مصر للطيران بإلزام جميع العاملين بكافة المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحي واتخاذ أعلى المعايير الوقائية في التعامل مع الركاب، وقد تم تدريبهم على التعامل مع حالات الاشتباه وتقوم إدارات السلامة والصحة المهنية بمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة بجميع صالات المطارات، لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

وأضافت أن ذلك، بجانب إجراء الفحص الطبي على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية، هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وتم تعميمها على جميع المطارات.

وجرى تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ 24 ساعة بجميع المطارات ومراقبة تنفيذ الخطة الوقائية والتأكد من تطبيق كافة الوسائل الاحترازية لتأمين جميع المطارات المصرية والتصدي لتسلل كورونا المستجد إلى البلاد.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي. وكشف مساعد رئيس شركة خالدة للبترول للشئون الطبية، الدكتور أحمد شرين، عن فرض إجراءات احترازية تخص صحة جميع العاملين بحقول شركة خالدة للبترول بالمقر الرئيسي لشركة خالدة للبترول. وذكر أنه من خلال تلك الإجراءات تم اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس تخص الخبير الأجنبي بالحقول التابعة للشركة، وتم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن جميع العاملين بالشركة يتمتعون بكامل الصحة والعافية، وفي مقر أعمالهم ويتبعون جميع الإرشادات الصحية المتبعة عالميا في مثل تلك الحالات.