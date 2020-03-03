مصر.. هذه تداعيات كورونا على قطاع السياحة

أكد خبير السياحة، طارق سرحان، أن الأشهر المقبلة تحمل معها عوامل عدة ستخفف من تأثير مخاوف فيروس كورونا على قطاع السياحة المصري، موضحاً أن موسم رمضان الذي تقل فيه السياحة الخارجية، واقتراب بدء حر الصيف، ستكون عوامل مساعدة على تجنب الكثير من الآثار السلبية المحتملة على القطاع.

وقال سرحان في مقابلة مع "العربية" إن المبكر الإعلان عن حجم التأثر جراء انتشار فيروس كورونا على السياحة المصرية، إذ تتراوح الإشغالات في فنادق البحر الأحمر بين 70% و80% في حين تصل إلى 65% فى شرم الشيخ.

من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على مجموعة من التيسيرات للسياح القادمين إلى مصر منها إتاحة الحصول على التأشيرة الاضطرارية (في منافذ الوصول) لمزيد من الدول التي تحددها الجهات المعنية.

كما قامت الجهات المختصة في مصر بالموافقة على مد فترة الإقامة المسموح بها على التأشيرة واستحداث تأشيرة جديدة صلاحيتها خمس سنوات يسمح خلالها بالزيارة لمدة لا تتعدى 90 يوماً في كل مرة دخول، على أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر فى الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.

كما تمت الموافقة على قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل ومنح الأولوية في الحصول على تأشيرات الدخول للسائحين والقادمين للأراضى المصرية من حاملي تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنغن على جوازات سفرهم.

وكانت مصادر ذكرت أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي الذراع التسويقية والترويجية لوزارة السياحة والآثار المصرية كلفت مكاتبها في الأسواق الرئيسية المصدرة لحركة السفر لمصر برصد عمليات حجز الرحلات للمنتجعات في البحر الأحمر وشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل.