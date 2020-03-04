رابطة السفر الأميركية تتوقع انخفاض رحلات الطيران 6% بسبب كورونا

توقعت رابطة السفر الأميركية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرابطة أمس الثلاثاء، إن الانخفاض المتوقع سيكون أكبر تراجع في الرحلات الدولية الوافدة منذ الأزمة المالية عامي 2007 و2008.

وألغت شركات الطيران الأميركية جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها حتى أواخر أبريل المقبل، وقلصت رحلات أخرى إلى آسيا وأوروبا.

ومن جانبها، منعت إدارة الرئيس دونالد ترمب جميع المواطنين غير الأميركيين الذين زاروا الصين أو إيران مؤخرا من دخول الولايات المتحدة. كما تم إلغاء العديد من التجمعات الكبيرة التي تجذب الكثير من الزوار الأجانب.

ومن المقرر أن يجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأميركية الكبرى مع نائب الرئيس مايك بنس في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وتوقعت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها أن يبحثوا كيف يؤثر فيروس كورونا على توقعاتهم للأعمال وكذلك سبل التعام مع القيود على السفر.