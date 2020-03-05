الطلب على السفر لدولة عربية زاد 40% بسبب كورونا.. تعرف عليها

قال مأمون حميدان المدير العام لشركة ويجو "Wego" وهي منصة إلكترونية للسياحة، إن فيروس كورونا ساهم في زيادة الطلب على السفر لوجهات معينة في الوقت الذي خفض فيه الطلب على دول أخرى.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن السياحة الداخلية في بعض الدول شهدت تحسنا، خاصة في الإمارات.

وأضاف أن بداية العام الجاري كانت واعدة، لكن مع بداية انتشار فيروس كورونا، بدأ انحسار كامل في معدلات الحجوزات، لتعود أرقام الحجوزات والبحث إلى ما كانت عليه العام الماضي، بمعدل تراجع 30% عن المتوقع.

وأشار إلى أن هناك تغييرا في النمط والوجهات التي يبحث عنها العملاء، إذ تراجع البحث عن الصين بنسبة 70 إلى 75%، كما تأثرت أيضا دول جنوب شرق آسيا بنسب تفوق 50%.

وأوضح أن هناك زيادة في البحث عن بعض الوجهات، مثل مصر التي زادت بأكثر من 40% خاصة خلال الفترة الماضية التي لم تكن بها إصابات بحالات كورونا. وتوقع أن يتراجع الطلب على الطيران خلال العام الجاري عالميا بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الطلب على الفنادق داخليا خلال فترة الإجازات ارتفع بنسبة 50% خاصة في الإمارات.