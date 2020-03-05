إياتا: خسائر شركات الطيران قد تصل إلى 113 مليار دولار في 2020

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تتراوح بين 63 مليار دولار و113 مليار دولار خلال العام الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر اليوم الخميس، اطلعت العربية.نت عليه، أن إعادة تقييم تحليلاته بشأن التأثيرات المالية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تشير إلى أن خسائر قطاع الطيران قد تبلغ نحو 63 مليار دولار في حال ما إذا جرت السيطرة على المرض، لكنه يرى أنه في حالة انتشار المرض على نطاق أوسع فإن الخسائر قد تصل إلى 113 مليار دولار.

وأوضح أن تأثير الفيروس على عمليات الشحن الجوي غير متوفرة الآن.

يأتي ذلك، بعد أن توقعت "اياتا" في فبراير الماضي، أن تصل الخسائر إلى 29.3 مليار دولار بناء على توقعها بانتشار المرض في الأسواق التي لديها صلة بالصين. ولكن بعد أن انتشر المرض في أكثر من 80 دولة، تأثرت عمليات الحجوزات على نحو كبير في كافة العالم، وفقا للبيان.