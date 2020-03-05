مطارات خالية ومقاعد طائرات خاوية.. كورونا يهدد قطاع الطيران

مع تفشي فيروس كورونا، قامت العديد من شركات الطيران العالمية بما فيها خطوط الطيران البريطانية وكاثي باسيفك، بتخفيض رحلاتها إلى وجهات عدة من بينها شمال إيطاليا وجنوب شرق آسيا.

ونتيجة لذلك، بدت المطارات في جميع أنحاء العالم، خاصة في آسيا، خالية من المسافرين في ظل الانخفاض الكبير في حركة النقل الجوي.

فمطار هونغ كونغ الذي لطالما اعتبر أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، علق مئات الرحلات الجوية بفعل تراجع الطلب على السفر.

وبحسب تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" سيتسبب فيروس كورونا في انخفاض الطلب العالمي على السفر الجوي هذا العام ليكون أول انكماش منذ الأزمة المالية في 2008 و2009.

وتوقع الاتحاد أيضا أن تخسر شركات الطيران ما يصل إلى 113 مليار دولار خلال العام الجاري في حالة إذا لم يتم السيطرة على المرض.