تصريح جديد بشأن دخول القادمين من مصر للإمارات

نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدم السماح للقادمين من مصر من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أن هذه الرسالة مزورة ومضللة ولا صحة لها. وأهابت بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا الأمر وسط شائعات تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول الإجراءات التي تتخذها دول بسبب كورونا. وأربكت تلك الشائعات المسافرين والعاملين الأجانب في عدة دول بالعالم.

ونقلت إحدى الصحف المصرية عن مصدر قضائي الشهر الماضي، قوله، إن من يروجون الشائعات عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، يواجهون عقوبة تصل إلى الحبس سنة، وغرامة مقدارها 20 ألف جنيه، بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة"، فيما يعاقب القانون الإماراتي مروجي الشائعات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم.