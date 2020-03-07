السعودية.. حصر الدخول للقادمين من 3 دول خليجية جوا

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، السبت، قصر الدخول مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والبحرين، والكويت على المنافذ الجوية.

كما أمرت السلطات حصر المرور عبر المنافذ السعودية البرية مع الإمارات والكويت والبحرين للشاحنات فقط.

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وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، سيتم قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

كما سيكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا.

وأضاف المصدر أنه وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث، فسيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة 11:55 من مساء السبت.

"شهادة مخبرية"

وأشار أن على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد ( covid 19 )، وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لدخوله المملكة.

كما على الناقل الجوي التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

ونوّه أن سفارات خادم الحرمين الشريفين تقوم في الدول المشار إليها بتحديد مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

إلى ذلك استثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة، الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناء على ما تراه وزارة الداخلية ووزارة الصحة.