بسبب كورونا.. الكويت توقف الرحلات الجوية مع 7 دول

أعلنت السلطات الكويتية، السبت، إيقاف الرحلات الجوية مع 7 دول مدة أسبوع، تصديا لانتشار فيروس كورونا.

في التفاصيل، أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية: بنغلاديش، الفلبين، الهند، سيرلانكا، وسوريا، ولبنان، ومصر ، وذلك لمدة أسبوع.

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كما أكد المجلس في بيانه أن كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيـها أو زائريها، لافتا إلى أنها لا تستهدف أفرادا ولا فئة، ولا جنسية ولا دولا، بحسب البيان.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الجمعة، وفاة نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

أجهزة فحص متطورة

يشار إلى أن مصادر صحية كانت كشفت منذ أيام أن وزارة الصحة في الكويت تدرس إصدار تعليمات للجهات المعنية بوقف رحلات الطيران نهائياً، مع بعض الدول التي تشكل مصدر خطورة بنشر عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر حينها إن قرار الوقف سيستمر حتى وصول أجهزة الفحص المتطورة التي تكشف الإصابة بالفيروس في 10 دقائق، وهي الأجهزة التي طلبت الكويت شراءها من بعض الدول المتقدمة.