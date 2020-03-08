إلغاء مؤتمر شركة طيران أوروبية بسبب كورونا

قال منظمون اليوم الأحد، إنه تقرر إلغاء مؤتمر صحافي لشركة ويز للطيران في أبوظبي، كان من المقرر أن يحضره الرئيس التنفيذي جوزيف فارادي، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقالت رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إلى وسائل الإعلام، إنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحافي "بدافع الحذر الشديد وانسجاما مع التوجيهات الحكومية".

وكانت "ويز للطيران" ستعلن عن خطوط رحلات جديدة وأنباء أخرى، بحسب دعوة سابقة أُرسلت إلى وسائل الإعلام.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت شركة الطيران الأوروبية إنها ستطلق "ويز للطيران أبوظبي" هذا العام. وكان مقررا أيضا أن يحضر برايان تومسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي المؤتمر الصحافي.