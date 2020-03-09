تحذيرات شديدة اللهجة من "السياحة المصرية" بسبب "كورونا"

قال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتستر أو لم يبلغ عن أية حالة اشتباه للمصابين بفيروس كورونا في الفنادق أو المنشآت السياحية.

تأتي تصريحات الوزير المصري بعد الإعلان عن إصابة عدد كبير من المصريين بفيروس "كورونا" المستجد، والذين كانوا على متن باخرة نيلية.

وقال الوزير إنه عقد أمس الأحد، اجتماعا مع مديري الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بمحافظة الأقصر بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس الغرف الفندقية، لمراجعة ومتابعة تطبيق الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس (كورونا) بصفة خاصة، وكيفية التعامل مع وجود أيه حالة اشتباه بالمرض.

وأوضح أن الحركة السياحية في محافظة الأقصر تسير بشكل منتظم وأن معدلات الزيارة إلى معبد الكرنك تفوق مثيلتها في نفس الوقت من العام الماضي، مشدداً على عدم وجود أية قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والأثرية.

وأمس، تفقد الوزير معبد الكرنك؛ للوقوف على حالة الحركة السياحة بالمناطق الأثرية بالأقصر وكذلك العاملين بالقطاع السياحي. وأثناء الجولة بالمعبد، استقبل "العناني" عددًا من الوفود السياحية من جنسيات ألمانيا وفرنسا والمجر والبرازيل وأميركا وإنجلترا وأوكرانيا.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر إلى نحو 55 حالة، تعافت 12 حالة منهم، فيما تم وضع نحو 43 حالة في مستشفى العزل.

وبالنسبة للمصابين على متن الباخرة النيلية في الأقصر، قالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم نقل المصابين بفيروس كورونا في مصر، عن طريق الطيران من الأقصر إلى مستشفى العزى في النجيلة.