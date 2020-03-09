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شركات طيران تستجيب لقرار السعودية وتبدأ تعليق رحلاتها للمملكة

المصدر: دبي - العربية.نت
شركتا الاتحاد للطيران الإماراتية وطيران الخليج البحرينية علقتا رحلاتهما إلى السعودية
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أعلنت عدد من شركات الطيران، اليوم الاثنين، وقف رحلاتها مؤقتا إلى المملكة، عقب قرار السعودية الصادر مساء أمس، بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

وفي السياق ذاته، أعلنت طيران الخليج البحرينية تعليق جميع الرحلات من وإلى السعودية حتى إشعار آخر.

وأعلنت السعودية، مساء الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

كلمات دالّة

#فيروس, #كورونا, #طيران, #السعودية, #رحلات, #وقف
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