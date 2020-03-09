"مصر للطيران" تعفي المسافرين من رسوم تغيير الرحلات

أعلنت شركة "مصر للطيران"، الناقل الوطني في مصر، إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى.

وقالت الشركة في بيان حديث، إن قرارها جاء في ضوء المستجدات الأخيرة من حيث فرض بعض الدول قيوداً على إجراءات السفر إليها تزامناً مع تداعيات انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت أن الإعفاء شمل التذاكر المُصدرة اعتباراً من 7 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر بغض النظر عن تاريخ السفر.

وأضافت أن الإعفاء يطبق فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.

وأشارت إلى أنه يسمح بتغيير مجاني "رسوم إعادة الحجز بدون رسوم عرض" للمسافرين الذين يحملون التذاكر الصادرة في 7 مارس 2020 بالسفر قبل 30 أبريل المقبل.

وتنضم مصر للطيران بهذا القرار إلى العديد من شركات الطيران العالمية التي قررت إعفاء المسافرين من رسوم تغيير الرحلات، بسبب قيود السفر التي فرضتها العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.