إعمار توقف الحجوزات في 3 فنادق بدبي مع تأثر الطلب بكورونا

قالت وثيقة لشركة إعمار العقارية إن وحدة الضيافة بالشركة ستتوقف عن تلقي الحجوزات في ثلاثة فنادق بدبي لأكثر من خمسة أشهر اعتبارا من 15 مارس/آذار، في مؤشر على أثر فيروس كورونا على الطلب.

وقالت الوثيقة إن إعمار، وهي من أكبر مشغلي الفنادق في دبي، ستتوقف عن تلقي الحجوزات في فندق العنوان فاونتن فيوز وفيدا كريك هاربر وفيدا تلال الإمارات من 15 مارس/آذار إلى 31 أغسطس/آب.

ويقع فندق العنوان فاونتن فيوز في منطقة وسط مدينة دبي الرائجة قرب برج خليفة، أطول برج في العالم، وهو من أحدث فنادق إعمار.

وأبلغ متحدث رويترز "عقب الأثر العالمي على قطاع السفر في الآونة الأخيرة والذي دفع بنا إلى حالة قوة قاهرة، أخذت مجموعة إعمار للضيافة قرارا بإعادة التركيز بشكل مؤقت على عدد منتقى من الأصول".

وقالت الوثيقة والمتحدث إن المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمسابح في الفنادق الثلاثة ستظل مفتوحة. وأضافت الوثيقة أن حجوزات الضيوف ستحول إلى فنادق أخرى لإعمار.