الكويت تعلق رحلات الطيران وتعطل الدوام 20 يوماً بسبب كورونا

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية قرار تعليق رحلات الطيران التجارية، من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الجمعة المقبلة، موضحة أن القرار يستثني الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.

وقررت الكويت اليوم الأربعاء تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الغد الخميس وحتى نهاية الشهر الحالي، في سياق الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما منعت القرارات التواجد داخل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 3 حالات جديدة اليوم من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.

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وأوضح عبد الله السند، المتحدث باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أن 6620 شخصاً أجروا مسحاً طبياً لتبيان إصابتهم، مضيفاً أن 912 ما زالوا في الحجر الصحي.

كما أعرب عن تقديره لحالة التعاضد الذي شهدها المجتمع الكويتي في تلك القضية الصحية بالذات.

إلى ذلك، أعربت وزارة الصحة عن تمنيها على الجميع الامتناع عن السفر في الوقت الحالي، بسبب خطورة التقاط الفيروس، الذي انتشر بشكل واسع في أكثر من 90 بلدا حول العالم.

وكان المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي أكد أن البلدیة لن تسمح بتجاوز القانون مشددا على أن صحة وسلامة المواطنین والمقیمین في الكويت "خط أحمر" بالنسبة لنا لاسیما في ظل الوضع الراھن الذي تمر به البلاد.

وأوضح المنفوحي في بیان صحفي أن البلدیة لن تتردد في اتخاذ ما تملك من اجراءات لتنفیذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن الاجراءات

الوقائیة لمنع انتشار فیروس كورونا المستجد كوفید 19.

وأضاف أن الأجھزة الرقابیة باشرت عملھا بغلق المقاھي المخالفة لقرار وزارة الصحة وعددھا 33 مقھى إضافة إلى إغلاق 41 صالة أفراح مؤقتة

لافتا إلى أنھ لا مجاملة على حساب صحة وسلامة المواطنین والمقیمین.

وأوصى رؤساء قطاعات شؤون المحافظات بتنفیذ قرار وزارة الصحة للتأكید على جمیع العاملین بصالونات الحلاقة والنوادي الصحیة والریاضیة

والاجتماعیة بالتزامھا بوسائل الوقایة الشخصیة باستخدام (القفازات والكمامات) والمطھرات والمعقمات الى جانب غلق المقاھي حال مخالفتھا قرار

وزارة الصحة بمنع تداول (الشیشة).

وطالب جمیع العاملین في الأجھزة الرقابیة التابعة لادارات النظافة واشغالات الطرق وفرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات سرعة اتخاذ الاجراءات

الضروریة بغلق صالات المناسبات المؤقتة وإزالة اي صالة تخالف قرار مجلس الوزراء الخاص بھذا الشأن.

وبین أن بلدیة الكویت كثفت جولاتھا التفتیشیة من خلال فرقھا المیدانیة واتخذت سلسلة من الاجراءات الاحترازیة والوقائیة لمنع انتشار فیروس كورونا

المستجد (كوفید 19 (تنفیذا للقرارات الصادرة بھذا الشأن.

وأشار إلى أن ھناك اجتماعات شبھ یومیة لمتابعة اجراءات أحكام الرقابة على الأنشطة والمحال التي شملتھا قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة

في إطار تفعیل خطة الدولة الوقائیة لحمایة الأمن الصحي للبلاد موضحا أن حصیلة الإجراءات الرقابیة المتخذة بلغت 262 مخالفة فضلا عن توجیھ

459 تنبیھا.

وأھاب المنفوحي بأصحاب المقاھي والصالات المؤقتة الالتزام بكل القرارات الصادرة والتعاون مع مفتشي الاجھزة الرقابیة أثناء الجولات التفتیشیة

تجنبا للغلق الإداري.