رحلات الأعمال قد تفقد 820 مليار دولار من إيراداتها بسبب كورونا

قال الإتحاد العالمي لرحلات الأعمال، إن القطاع يتوقع أن يفقد إيرادات بنحو 820 مليار دولار خلال العام الجاري، نصفها من الصين، مع تقليص الشركات خطط السفر في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأمس الثلاثاء، أظهر مسح أجراه الاتحاد أن رحلات العمل لآسيا كانت المتضرر الأكبر، حيث أعلنت ثلاث شركات على الأقل من كل أربع، إلغاء جميع أو معظم رحلات العمل إلى الصين وهونج كونج وتايوان وبلدان أخرى في آسيا والمحيط الهادي أو إلغاءها.

وتزيد أحدث توقعات الاتحاد كثيرا عن تقديرات فبراير التي كانت لخسارة تبلغ 560 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تخسر الصين، التي شهدت تراجعا بنسبة 95% لرحلات العمل منذ تفشي الفيروس، 404.1 مليار دولار من إيرادات هذه الرحلات، تليها أوروبا بخسارة 190.5 مليار دولار.

وقال الاتحاد إن إيرادات قطاعي الطيران والضيافة، وهما عادة أكبر المستفيدين من إنفاق الشركات، تضررا كثيرا مع استمرار انتشار الفيروس.