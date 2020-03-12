"الأوروبي" ردا على حظر السفر الأميركي: إجراءاتنا قوية

عبر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة الشنغن دون التشاور معهم.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال "فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها وتتطلب التعاون بدلا من التصرف من جانب واحد".

وقالا في بيان خطي "الاتحاد الأوروبي لا يتفق مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة.. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، حظر دخول غير الأميركيين القادمين من أوروبا لمدة شهر، إذا كانوا قد أقاموا في منطقة الشنغن لمدة 14 يوماً قبل وصولهم.

ورد شارل ميشال على ذلك عبر تويتر بقوله إنه ينبغي "تجنب إحداث بلبلة اقتصادية.. أوروبا تتخذ كل التدابير الضرورية لاحتواء فيروس كورونا والحد من عدد المصابين ودعم الأبحاث".