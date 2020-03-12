كورونا يغلق أحد مطاري روما ويحد من أنشطة الثاني

المصدر: روما – أ ف ب

قررت إيطاليا إغلاق مطار روما تشيامبينو، الذي يستقبل عادة الطائرات التي تقوم برحلات منخفضة الكلفة، اعتبارا من يوم غد الجمعة، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في حين سيتم خفض أنشطة مطار فيوميتشينو المخصص عادة للرحلات الدولية بدءاً من الثلاثاء، كما أعلنت الشركة المشغلة.

وإيطاليا هي الدولة الأكثر تضرراً من وباء كورونا المستجد في أوروبا مع تسجيل 827 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة، بحسب حصيلة مساء الأربعاء.

وفي إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعلن مساء الأربعاء، إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات.

موضوع يهمك في إجراء غير مسبوق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء الأربعاء،... في خطوة غير مسبوقة.. إيطاليا تغلق متاجرها بسبب كورونا العرب و العالم

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون: "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية".

كما أشار إلى أن "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة"، وأن "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة"، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بالوباء أكثر من 12 ألف شخص، قضى منهم 827 شخصاً.

وسجّلت إيطاليا نحو 60% من مجمل الإصابات بكورونا خارج أراضي الصين القارية.

ولم يحدد كونتي متى ستُرفع هذه التدابير.



"لا حاجة للتهافت على المواد الغذائية"

إلى ذلك، تفرض إيطاليا حظراً عاماً على التجمعات وعلى السفر حتى 3 نيسان/أبريل.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، في خطابه الذي دام 9 دقائق، أنه "لا حاجة للتهافت على شراء المواد الغذائية"، لأن متاجر بيع الأغذية ستبقى مفتوحة طيلة الوقت.

ولم يقصد كونتي فرض قيود جديدة على السفر أو النقل.

كما قال إن الشركات الكبيرة مثل المصانع يمكن أن تواصل عملها شرط اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى.