الإمارات.. تعليق رحلات الطيران إلى إيطاليا باستثناء روما

علقت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية الرحلات مؤقتاً إلى جميع المطارات الإيطالية، ما عدا العاصمة روما، ويدخل القرار حيز التنفيذ من الجمعة، وإلى تاريخ غير محدد.

يأتي القرار ضمن الاحتياطات المتخذة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، علَّقت الطيران إلى جميع المدن الصينية، باستثناء العاصمة بكين، كما علَّقت الرحلات إلى جميع المطارات الإيرانية للسبب نفسه.

وتُسيِّر الناقلات الإماراتية 9 رحلات يومياً، إلى مختلف المدن الإيطالية، موزعة على 6 رحلات لطيران الإمارات، مقسمة على رحلتين إلى روما وميلان، ورحلة إلى فنيس وبولونيا، و3 رحلات لطيران الاتحاد، من خلال رحلة إلى ميلان، ورحلتين إلى العاصمة روما، و3 رحلات أسبوعية لفلاي دبي نحو نابولي.

ودفعت الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عديدا كبيرا من دول العالم إلى تعليق الرحلات الجوية، حيث كان قطاع الطيران المدني الأكثر تضرراً من الفيروس.