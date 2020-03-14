دلتا الأميركية: ضربة كورونا للطيران أسوأ من 11 سبتمبر

أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية، أكبر تخفيض قياسي لطاقة رحلاتها، بسبب الفيروس التاجي كورونا المستجد المسمى علمياً "كوفيد 19".

وذكرت الشركة أنها تواجه ظروفًا أسوأ وتجري تخفيضات أعمق مما كانت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

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وذكر المدير التنفيذي للشركة إد باستيان في مذكرة للموظفين حصلت عليها CNN أن "سرعة انخفاض الطلب لا تشبه أي شيء رأيناه - وقد رأينا الكثير في أعمالنا".

وقال باستيان إن الشركة ستقوم "بخفض السعة الإجمالية في الأشهر القليلة القادمة بنسبة 40% - أكبر انخفاض في السعة في تاريخ دلتا، بما في ذلك عام 2001". وأضاف أن "الوضع مائع ومن المرجح أن يزداد سوءاً".

وتشمل التخفيضات وقوف ما يصل إلى 300 من طائراتها.

وأشار باستيان إلى أنه لن يأخذ راتباً للأشهر الستة المقبلة، وطلب من الموظفين "معرفة ما يمكنك القيام به لمساعدتنا على توفير السيولة النقدية".

وحث الموظفين على النظر في "إجازة طوعية" لكنه لم يعلن عن أي تسريح أو إجازة.

تزامن إعلان دلتا مع تخفيضات حادة في شركات الطيران الأخرى التي بدأت حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا سيكون مقيدًا.

وقال اتحاد النقل الجوي "إياتا" الخميس الماضي، إن توقعها قبل أسبوع بأن الفيروس سيوجه ضربة بقيمة 113 مليار دولار لصناعة الطيران أصبحت قديمة بسبب شدة قيود السفر.