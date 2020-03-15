المغرب يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس، من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.

وكان المغرب علق الرحلات الجوية من وإلى 25 دولة، منها 7 بلدان عربية، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في تمديد لحظر سابق للسفر شمل الصين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر، وفقا لبيان صادر عن وزارة خارجية المغرب.

وتشمل الدول الأخرى التي قرر المغرب تعليق السفر منها وإليها النمسا والبحرين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشاد والدنمارك ومصر وألمانيا واليونان والأردن ولبنان ومالي وموريتانيا وهولندا والنيجر والنرويج وسلطنة عمان والبرتغال والسنغال وسويسرا والسويد وتونس وتركيا والإمارات.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب ارتفع إلى 18 شخصا، من بينهم وزير النقل والتجهيز المغربي عبدالقادر اعمارة الذي أصيب بالفيروس خلال جولة أوروبية. وتوفي شخص وتعافى آخر من الفيروس.

وأغلق المغرب جميع المدارس، وألغى التجمعات التي تشمل أكثر من 50 شخصا في إطار الجهود الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا.