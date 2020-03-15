دبي تغلق المتنزهات والسينما وأندية اللياقة لخنق كورونا

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأحد، إن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة طلبت من جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية ومعسكرات الربيع المرخصة في الإمارة التوقف عن تقديم خدماتها بصورة فورية بداية من اليوم الأحد حتى نهاية مارس.

وأمس، وجهت دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي بتأجيل جميع الفعاليات المقررة لشهر مارس الجاري، وذلك حتى نهاية الشهر، بما في ذلك أنشطة الوجهات الترفيهية كافة.

وأصدرت دائرة المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح في الإمارة قرارا بمنع إقامة حفلات الأعراس، اعتباراً من الأحد 15 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر، وفقا لما نشرته الصحف المحلية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي بدبي، أمس، إن الإمارة قررت إغلاق بشكل مؤقت المتنزهات الترفيهية في موشنجيت دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك دبي وبولييود باركس دبي حتى نهاية مارس.

وفي السياق ذاته قرّرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتاً حتى 31 مارس 2020، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي. فيما تواصل المراكز الثقافية الأخرى عملها، بما فيها؛ بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي تقدم دروساً متنوعة في الفن، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة. وأشارت إلى أنه سيتم إبلاغ الجمهور فور عودة المواقع الثقافية إلى عملها الطبيعي.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع أصحاب صالات السينما في الإمارة بوقف نشاطها بشكل مؤقت وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وطالبت الدائرة بالتزام جميع أصحاب دور السينما بالقرار، تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين.