1.8 مليون نزيل بفنادق الشارقة خلال 2019

قالت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية إن عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارة ارتفع 3%، خلال 2019 مقارنة بالعام 2018.

وأفادت إحصائيات الهيئة بوصول عدد النزلاء إلى ما يقارب 1.8 مليون نزيل بمعدل إشغال 66%، في حين تصدر السياح من روسيا الاتحادية قائمة نزلاء الفنادق، تبعتها الدول الخليجية مثل سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إضافة إلى الهند.

أوضح خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، بأن الإمارة شهدت خلال العام الماضي إقبالاً من قبل السياح والزوار وتدفقات سياحية متواصلة على مدار العام، وفقا لجريدة الخليج.

ولفت إلى أن إمارة الشارقة احتضنت ما يزيد على 10 آلاف غرفة فندقية مع نهاية العام الماضي، بما يشمل 9 فنادق من فئة 5 نجوم بإجمالي 1331غرفة؛ و21 فندقاً من فئة 4 نجوم بإجمالي 2733غرفة؛ و31 فندقاً بمستوى 1-3 نجوم و40 منشأة للشقق الفندقية بإجمالي 2485 شقة. وتم افتتاح 6 فنادق جديدة من فئة 4 و5 نجوم، كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن أكثر من 7 مشاريع فندقية جديدة خلال العام الجاري.