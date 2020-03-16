الخطوط التونسية: كورونا يخسرنا 25 مليون دولار هذا الشهر

توقع الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية إلياس المنكبي، أن تصل خسائر الناقلة التونسية الوطنية إلى 70 مليون دينار (24.6 مليون دولار) في مارس و80 مليون دينار في إبريل بسبب فيروس كورونا، وفق ما ورد في "رويترز".

وتفرض تونس العديد من القيود على السفر الجوي إلى أوروبا ومناطق أخرى بسبب انتشار المرض.

موضوع يهمك قالت تونس، السبت، إنها اتخذت إجراءات صارمة لمراقبة السفن بسبب فيروس كورونا.وقال وزير النقل التونسي، أنور معروف، خلال... تونس.. إجراءات صارمة لمراقبة السفن بسبب كورونا المغرب العربي

وكانت تونس، قد أعلنت السبت، عن إجراءات صارمة لمراقبة السفن بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير النقل التونسي أنور معروف، خلال مؤتمر صحافي السبت: "سنبقي على رحلة جوية واحدة يوميا من وإلى باريس، وكذلك رحلة واحدة أسبوعيا من وإلى مصر، إسبانيا، بريطانيا وألمانيا".

وأضاف وزير النقل التونسي: "نعمل على إجلاء 160 تونسيا عالقين في إيطاليا".

يأتي ذلك فيما سجلّت السلطات الصحيّة التونسية، الجمعة، 16 إصابة بفيروس كورونا بعد اكتشاف 3 حالات جديدة، فيما يخضع نحو 4 آلاف شخص للحجر الصحي، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن إجراءات استثنائية واستباقية لاحتواء كورونا قبل انتشاره وتوسعه.

وتمثلّت هذه الإجراءات في إغلاق الحدود البحرية التونسية كليا، وتعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا، كما تقرّر الإبقاء على رحلة جوية واحدة تربط تونس بفرنسا، ورحلة أسبوعية واحدة مع مصر وألمانيا وإسبانيا، إضافة إلى تعليق الصلاة في المساجد، وإلغاء كل التجمعات وإغلاق المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء يوميا.

ورغم ذلك، يشعر التونسيون بقلق عميق، من تفشيّ "كورونا" وشكوك إزاء قدرة الدولة على مواجهته، بسبب الصلات الوثيقة بين بلادهم وبين أوروبا التي يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير، حيث استقبلت تونس خلال الأيام الماضية آلاف الزوّار من البلدان الأوروبية.