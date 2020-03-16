مصر: تعليق رحلات الطيران بدءا من الخميس المقبل بسبب كورونا

قال رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي، إنه تقرر تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.

وأضاف مدبولي أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

مدبولي ذكر أنه سيتم تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين.

تعليق الدراسة

كانت الرئاسة المصرية قد علقت السبت الماضي الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس آذار في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

حزمة تحفيز بـ100 مليار

وفي مقابلة بثتها قناة "العربية" اليوم الاثنين قال وزير المالية المصري محمد معيط إن حزمة التحفيز التي تم إطلاقها بـ100 مليار جنيه، سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، وذلك للحد من آثار تفشي فيروس كورونا.

وشدد معيط أن هذا الدعم سيتوجه بشكل رئيسي للقطاع الصحي، وكل ما يتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على موازنة مصر.

تأجيل الاستحقاقات

ووجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية بعدة إجراءات لتخفيف آثار انتشار فيروس كورونا على الأعمال والأفراد.

جاء ذلك بعد أن خصصت وزارة المالية حزمة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا.

فقد أمر المركزي البنوك المحلية بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.

ووجه المركزي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.