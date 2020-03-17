أميركا ستقر 50 مليار دولار لقطاع الطيران لمواجهة كورونا

كشفت وكالة رويترز، أن إدارة ترمب ستقر 50 مليار دولار لقطاع الطيران لمواجهة تداعيات كورونا.

ويواجه قطاع الطيران العالمي تحديات غير مسبوقة مع اتجاه غالبية الدول لإغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة احترازية للحد من تفشي وباء كورونا.

ولدعم اقتصادها قام لاحتياطي الفدرالي الأميركي "المصرف المركزي" مساء الأحد الماضي باتخاذ مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وهذا التخفيض لمعدل الفائدة الرئيسية يعتبر للمرة الثانية في أقل من أسبوعين حيث استقرت مستويات الفائدة عند صفر-0,25 %، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة عام 2008 المالية العالمية، متعهّدا إبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتضمن القرار برامج متعددة وخفضا لسعر الفائدة وتيسير التسهيلات، في استجابة واضحة للضغوط المتتالية لترمب.

‫ومن خلال القرار ، قام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى نطاق الصفر وأطلق برنامجاً للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي أن شراء السندات سوف يبدأ اليوم الاثنين بقيمة 40 مليار دولار.

وذكر الاحتياطي الفدرالي أنه وبنوك كندا وإنجلترا واليابان والمركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري اتخذوا إجراءات لتعزيز سيولة الدولار حول العالم من خلال ترتيبات مبادلة الدولار القائمة.

وقال مجلس الاحتياطي في البيان "تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادي في المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية. في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف.

"تتوقع اللجنة الإبقاء على هذا النطاق المستهدف إلى أن تتكون لديها قناعة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في أقصى مستوى توظيف واستقرار الأسعار".