الطيران العماني يعلق الرحلات مؤقتاً لمصر والبحرين

أعلنت شركة الطيران العماني تعليق كل الرحلات إلى البحرين ومصر اعتبارا من 19 مارس وحتى إشعار آخر بحسب "رويترز".

وقررت شركة الطيران العُماني، تعليق كافة رحلاته بين السلطنة وكل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بدءًا من 19 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، وذلك نتيجةً للقيود المفروضة على حركة السفر.

وأضافت الشركة بأن على من لديهم حجوزات للسفر على متن رحلاته إلى هاتين الوجهتين التواصل مع مركز الاتصالات و بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم.

ودعا الطيران العماني المسافرين للرجوع إلى موقعه الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول رحلاته، بالإضافة إلى جميع عمليات النقل الأخرى.