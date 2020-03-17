العراق يوقف الرحلات الجوية الخارجية والداخلية حتى 24 الجاري

أعلنت وزارة النقل العراقية وقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بسبب تداعيات كورونا ابتداء من يوم 17 وإلى 24 مارس/آذار الجاري، وذلك بحسب ما ورد في وكالة الأنباء العراقية على تليجرام.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، على تويتر، بأن الكويت تتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار للعراق لدعم جهود مكافحة كورونا.

إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية إجراءات جديدة في بغداد والنجف وكربلاء وكركوك في مواجهة فيروس كورونا. كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء.

وأعلن محافظ بغداد تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس لدوائر المحافظة.

إلى ذلك، وضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تقرر إغلاق عموم مداخل ومخارج محافظة كركوك، مع فرض حظر التجول داخل مركز المدينة، اعتبارا من أمس الاثنين الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان لخلية الأزمة في كركوك.