تقرير: تراجع السياحة يمحو 0.7% من نمو الاقتصاد العالمي في 2020

قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، اليوم الثلاثاء، إن قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة فيروس كورونا.

وأضافت المؤسسة البريطانية، في تقرير اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أن الاقتصاد العالمي سيخسر 0.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك وفقا لأكثر السيناريوهات الواقعية وهي تراجع قطاع السياحة والسفر بنسبة 50% خلال 6 أسابيع.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر يمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي العالمي. وأضاف: "هناك جزر صغيرة يمثل القطاع السياحي نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي مثل المالديف وجزر العذراء". أما بالنسبة للاقتصادات المتوسطة والكبيرة، فإن القطاع السياحي يمثل ما بين 5.5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن البيانات المتاحة، "تجعلنا نفترض أن نشاط السياحة والسفر سوف يتراجع بنحو 50% خلال أقسى مراحل الفيروس، وهي التي سيتراجع معها السفر والسياحة الخارجية بنسبة 90% وتتراجع داخليا بنسبة 30%". وهذا الأمر سيساهم في فقدان الاقتصاد العالمي نحو 0.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.