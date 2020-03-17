أعلنت طيران الإمارات تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة الجزائرية من 18 حتى 31 مارس.

بدورها، ألغت شركة فلاي دبي كل الرحلات من وإلى الهند من 17 حتى 31 مارس بناء على توجيه من السلطات الهندية.

تأتي هذه الأخبار، في وقت أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أمس تعليق كل حركة النقل الجوي والبحري مع أوروبا اعتبارا من 19 مارس الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر تعليقا مؤقتا لجميع الرحلات الجوية والبحرية مع فرنسا ابتداء من اليوم بسبب كورونا.

وكانت شركة "طيران الإمارات"، قد نفت الأول من أمس، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من اليوم 17 مارس (آذار)، مؤكدةً أن ذلك ما هو إلا محض إشاعات عارية عن الصحة تماماً.

موضوع يهمك نفت شركة "طيران الإمارات"، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس... طيران الإمارات تنفي شائعات وقف الرحلات بسبب كورونا سياحة وسفر

وكانت أفادت رسائل بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز، الجمعة الماضي، أن طيران الإمارات تتوقع إلغاء مزيد من الرحلات، وأنها جمدت التوظيف بينما تواجه ما قد يكون أكبر تحد لها منذ سنوات، تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قد قال في رسالة أخرى بالبريد الإلكتروني: "قلصت طيران الإمارات بالفعل رحلات نقل المسافرين لشهر مارس/آذار تقليصا كبيرا عبر شبكتنا، ومن المرجح إجراء مزيد من التخفيضات مع مراجعتنا لأحدث تطورات الوضع".

وأضاف أن طلب المسافرين يتعرض لضغوط متزايدة، وأن أعمال التموين والطيران ودناتا، وهي وحدة لمجموعة الإمارات، ستشهد "تراجعات أكبر" مع قيام مزيد من شركات الطيران بتقليص الخدمات. لكنه قال إن نشاط شحن البضائع "يبلي بلاء حسنا".