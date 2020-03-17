كورونا يخسر مصر مليار دولار شهرياً مع توقف السياحة!

قال وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد عناني، إن متوسط خسائر قطاع السياحة حوالي مليار دولار شهرياً نتيجة وقف رحلات الطيران، و"لكن الأهم صحة المصريين".

ونوه أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يجتمع مع كل الوزراء المعنيين يوميا لمتابعة المستجدات فيما يخص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت إيرادات السياحة قد تجاوزت في 2019 المعدلات التي تحققت في 2010 وبلغت 12 مليار دولار.

مصر تعلق رحلات الطيران

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم.

وأضاف مدبولي أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

موضوع يهمك أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في مقابلة مع "العربية"، أن حزمة التحفيز التي تم إطلاقها بـ100 مليار جنيه، سيتم... وزير مالية مصر للعربية: هذه مصادر تمويل حزمة التحفيز من كورونا بنوك وتمويل

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

مدبولي ذكر أنه سيتم تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين.



تعليق الدراسة

وكانت الرئاسة المصرية قد علقت السبت الماضي الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس آذار في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.



حزمة تحفيز بـ100 مليار

وفي مقابلة بثتها قناة "العربية" الاثنين، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن حزمة التحفيز التي تم إطلاقها بـ100 مليار جنيه، سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، وذلك للحد من آثار تفشي فيروس كورونا.

وشدد معيط أن هذا الدعم سيتوجه بشكل رئيسي للقطاع الصحي، وكل ما يتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على موازنة مصر.