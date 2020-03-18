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الاتحاد للطيران الإماراتية: تعيلق الرحلات إلى القاهرة

المصدر: العربية.نت
الاتحاد للطيران
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أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبي تعليق الرحلات إلى العاصمة المصرية القاهرة.

قرار الاتحاد للطيران يأتي بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم غد الخميس، في خطوة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية خلال فترة تعليق الطيران.

كانت الرئاسة المصرية قد علقت السبت الماضي الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتم تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وسجلت البلاد حتى الآن قرابة 200 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.

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