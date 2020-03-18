الإمارات تلزم كل من يدخل البلاد بـ14 يوماً عزلة منزلية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستلزم كل من يدخل البلاد بـ 14 يوما عزلة منزلية وتعاقب المخالفين لتطبيق هذا الأمر.

يأتي ذلك فيما قررت الإمارات "تعليقاً مؤقتا" لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفاة باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، وذلك ابتداءً من الساعة 0100 فجر يوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات الموافق 19 مارس 2020.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره "وباءً".

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفاة من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي نظرا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشيه.