1.8 مليون سائح زاروا دبي في يناير و86% إشغالات الفنادق 

استقبلت المنشآت الفندقية في دبي خلال يناير 2020 نحو 1.79 مليون زائر دولي لليلة واحدة، بنمو بنسبة 11%، مقارنة مع 1.61 مليون زائر دولي خلال الفترة المقابلة من العام 2019، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة".

وأظهرت البيانات نمواً في معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة خلال يناير بنحو 3 نقاط ليصل إلى 86%، وذلك مقارنة مع 83%، وفقا لما تناقلته صحف محلية إماراتية.

وسجلت الفنادق من فئة 4 نجوم أعلى مستويات الإشغال بنحو 88%، ثم الفنادق من فئة 1- 3 نجوم والشقق الفندقية المتوسطة بنسبة 87%، ثم الشقق الفخمة بنسبة 86% والفنادق من فئة 5 نجوم بنسبة 82%.

وعادت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتستحوذ على الحصة الأكبر من الزوار القادمين إلى دبي بنسبة 24%، ثم أوروبا الغربية بنحو 17% ثم جنوب آسيا 14% ثم دول وشمال جنوب شرق آسيا 11% وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 11% والشرق الأوسط وإفريقيا 10% والأمريكتان 6% وإفريقيا 5%.

وجاءت السعودية في صدارة الأسواق المصدرة لسياح دبي خلال يناير الماضي بعدما استقبلت فنادق الإمارة نحو 266 ألف زائر دولي، بنمو 66%، فيما جاءت الهند في المركز الثاني نحو 198 ألف زائر، بتراجع بنسبة 4%، وجاءت الصين في المركز الثالث بنحو 111 ألف زائر بنمو 11%، ثم روسيا في المركز الرابع بـ 105 آلاف زائر بنمو 45%، ثم عمان في المركز الخامس بـ 102 ألف زائر دولي بنمو 3%.