أبوظبي توقف مؤقتاً الخدمات السياحية لمواجهة كورونا

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع الشركات السياحية الداخلية والمطاعم العائمة بإيقاف جميع الخدمات الصحراوية والبحرية بما في ذلك المخيمات البرية "سفاري" والرحلات السياحية البحرية والمطاعم العائمة.

كما سيتم وقف جميع الفعاليات المصاحبة لها بشكل مؤقت وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأوضحت الدائرة أنه حرصا على السلامة العامة وصحة المقيمين والزوار والعاملين على هذه المرافق، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تفتيش هذه المنشآت السياحية وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علما أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.