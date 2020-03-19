شركات الطيران الإفريقية تفقد 4.4 مليار دولار من إيراداتها

قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري اليوم الخميس، إن شركات الطيران الإفريقية خسرت إيرادات بقيمة 4.4 مليار دولار حتى 11 مارس/آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه "وقت يغص بالتحديات لنا جميعا، على الأخص لقطاع الطيران".

وقال إن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط خسرت حتى 11 مارس إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الطيران في المنطقة "تنزف"، ولا إيرادات قادمة.

وأكد على أن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، واقترح أن تقدم الحكومات دعما ماليا مباشرا لشركات الطيران في الشرق الأوسط.