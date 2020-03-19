فيتنام تعلق كافة رحلات الطيران الدولية حتى 30 أبريل

انضمت فيتنام إلى قافلة الدول التي عزلت نفسها جوياً وبرياً، لتعلن تعليق كافة رحلات الطيران الدولية حتى 30 من أبريل القادم.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى الدول إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

ويواجه قطاع الطيران العالمي تحديات غير مسبوقة مع اتجاه غالبية الدول لإغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية ضمن خطة احترازية للحد من تفشي وباء كورونا.

وهذا ما أكد عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلا: "لا نريد لشركات الطيران أن تفلس".

بدوره، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الخميس، إن على الحكومات أن تدرس على وجه السرعة تقديم المساعدة لشركات الطيران في الشرق الأوسط لإعانتها على مواجهة أزمة سيولة ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس إياتا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري أن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات بسبب توقف الناس عن السفر.

ولفت إلى أن انخفاض تكاليف الوقود يساعد شركات الطيران، لكنه لا يكفي لتعويض خسائر فيروس كورونا.

وأطلق البكري تصريحا خطيراً قائلا: "شركات الطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا "تنزف".. ولا إيرادات قادمة".