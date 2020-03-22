الخطوط التركية توقف الرحلات الدولية ما عدا 5 وجهات

أعلنت الخطوط الجوية التركية عن وقف كل الرحلات الدولية ما عدا 5 وجهات منها وسط تفشي فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، قد قال اليوم الأحد، إن 85% من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا.

وحظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتم الإعلان عن وقف كل الرحلات الدولية باستثناء 5 وجهات.

موضوع يهمك قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية اليوم الأحد، إن 85 % من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة... الخطوط التركية: توقف 85% من الطائرات بسبب كورونا سياحة وسفر

وقال رئيس مجلس الإدارة إلكر أيجي، في مقابلة بثها تلفزيون "سي.إن.إن تُرك على الهواء مباشرة، إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

وتأثرت قطاعات الطيران والضيافة والسياحة والسفر بتفشي وباء كورونا مع لجوء الكثير من الدول لغلق الحدود وإيقاف الطيران.

وفي سياق متصل، طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بخطة طوارئ لتوفير 200 مليار دولار لإنقاذ صناعة الطيران.

وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري، قد أكد إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط، منذ نهاية يناير.

وأضاف في تصريحات الخميس الماضي، أن شركات الطيران خسرت حتى 11 مارس إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن شركات الطيران في المنطقة "تنزف"، ولا إيرادات قادمة.