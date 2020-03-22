فنادق "ميلينيوم" تضع غرفها بتصرف الإمارات لمواجهة كورونا

تعهدت مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا بأن تقدم كافة غرفها ومرافقها الفندقية لدعم الإمارات وساكنيها من مواطنين ومقيمين، في مواجهة التحديات والمصاعب التي فرضتها الظروف الراهنة.

وأكد رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط علي الزعابي، وضع مقدرات الشركة وما تملكه من موارد لمصلحة الإمارات، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتشغل فنادق ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا حاليًا 45 فندقًا بما يقارب 15,000 غرفة، إضافةً إلى 32 فندقًا حول المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا من فندقٍ واحدٍ في أبوظبي، للتوسع فيما بعد إلى الإمارات والدول المجاورة.

حيث تعد إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق الإقليمية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق التقرير الصادر في أكتوبر 2019 عن مؤسسة STR.

وقد استطاعت الشركة إبرام العديد من الشراكة الهامة مع ملاك هامين في المنطقة.