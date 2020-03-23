كورونا يعلق العبور في ثامن أكبر مطارات العالم

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، الاثنين، منع غير المقيمين من دخول أراضيها اعتباراً من الأربعاء في إطار إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأمرت كذلك المطاعم والحانات بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.

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وتضاعف عدد المصابين بالفيروس في هونغ كونغ خلال الأسبوعين الأخيرين ليبلغ 318 حالة، خصوصاً مع عودة مقيمين فيها من أوروبا وأميركا الشمالية اللتين تشهدان تفشياً واسعاً لوباء كوفيد 19.

ونجحت هونغ كونغ التي تعد مركزا مالياً دولياً هاماً حتى الآن في ضبط انتشار المرض رغم قربها من الصين، بفضل تدابير احترازية اتخذها السكان كارتداء الأقنعة وغسل اليدين والحفاظ على مسافات بين الأفراد.

وأعلنت كاري لام "في 25 آذار/مارس عند منتصف الليل، لن يسمح لأي شخص غير مقيم في هونغ كونغ يصل من الخارج جوا من دخول المدينة"، وذلك لأسبوعين على الأقل.

وأضافت أنه سيتم حظر عمليات العبور أيضاً في مطار المدينة، ثامن أكبر مطار في العالم من حيث عدد الوافدين إليه.

وستبقى المطاعم والحانات التي تحمل رخصة والبالغ عددها 8600 مطعم وحانة، مفتوحة، لكن يحظر عليها تقديم الكحول.

ولم تحدد لام تاريخ بدء تنفيذ هذا الإجراء.

ويعرب مسؤولون صحيون عن قلقهم من رؤية تجمعات كبيرة من الأشخاص في بعض الأحياء المكتظة في المدينة.

وسجل الأسبوع الماضي انتقال العدوى لمجموعة واسعة من الأشخاص كانوا متواجدين في حي لان كواي فونغ، المشهور بالملاهي الليلية.

وطلب العاملون في مجال المطاعم من الحكومة عدم فرض إغلاقها.